Aufregung in Hamm : Wie ein Zweijähriger im Spiderman-Schlafanzug bei der Polizei landete

Hamm Am frühen Mittwochmorgen war die Aufregung in der Polizeidienststelle in Hamm groß. Ein zwei Jahre alter Junge im Schlafanzug lief der Polizei mitten auf der Straße in die Arme. Mit den Beamten sprechen wollte das Kleinkind nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sabine Kricke Von Sabine Kricke Redakteurin Autorendetails aufklappen Sabine Kricke (skr) ist Crossmedia-Redakteurin bei RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW. Neben der Betreuung der Social-Media-Kanäle befasst sie sich auch mit dem Bereich Mobile-Reporting. zum Autorenprofil

Auf Facebook veröffentlichte die Polizei die Meldung, dass Beamten den Junge um 5.30 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße fanden. Bekleidet war das Kind mit einem rot-blauen Spiderman-Schlafanzug und Spiderman-Socken. Im Mund hatte er einen blauen Schnuller. Den wollte er auch nicht herausnehmen, denn der Polizei wollte er weder sagen wie er heißt, noch wo er wohnt.

Kurze Zeit später meldeten sich aufgeregt die Eltern. „Die Mutter rief ganz panisch bei uns an“, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Sie sei sehr erleichtert gewesen, als man ihr sagte, dass der Junge wohlbehalten bei der Polizei sitzt. Die Eltern holten das Kind sofort ab.

Laut dem Polizeisprecher kommt es immer wieder mal vor, dass Kinder schlafwandelnd oder ohne jeden Grund das Bett verlassen und die Haustüre öffnen. Ob der Zweijährige im Spiderman-Schlafanzug Schlafwandler ist, ist unklar. „Die Mutter gab an, dass das noch nie zuvor passiert sei“, sagt der Sprecher. „Und hoffentlich auch nie mehr passieren wird.“