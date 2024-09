Ehepaar in Hamm ausgeraubt Verurteilter Räuber nach Flucht aus Spanien ausgeliefert

Wegen eines schweren Raubes auf ein Ehepaar in Hamm war der damals 36-Jährige im vergangenen September vom Landgericht Dortmund in Abwesenheit zu neun Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er war im laufenden Prozess nach einem Geständnis aus der U-Haft entlassen worden - und danach abgetaucht. Der Mann war daraufhin per internationalem Haftbefehl gesucht worden. In diesem Frühjahr folgte in Spanien die Festnahme.