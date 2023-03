Vorfall in Hamm Unbekannter tritt Mann gegen den Kopf und flüchtet

Bei einem gewaltsamen Streit in Hamm soll ein Mann einem weiteren Mann mehrfach gegen den Kopf getreten und schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige sei dann zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die Männer gerieten demnach in der Nacht zum Sonntag auf der Straße aus zunächst ungeklärter Ursache in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung sei dann das 41 Jahre alte Opfer zunächst auf den Boden gestürzt, der Unbekannte habe dann zugetreten und sei geflüchtet. Der 41-Jährige kam ins Krankenhaus, die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.