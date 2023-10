Verletzte in Hamm Tatverdächtige stellen sich nach Schüssen auf Auto

Das Auto war am frühen Dienstagmorgen am westlichen Außenrand der Stadt Hamm beschossen worden. Dabei sei eine 18-Jährige am Kopf getroffen worden, sagte die Staatsanwältin. Der Zustand der jungen Frau habe sich inzwischen aber wieder stabilisiert, so dass sie von der Intensivstation auf eine normale Krankenstation verlegt werden konnte. Die beiden anderen Insassen des beschossenen Autos, zwei 18 und 20 Jahre alte Männer, blieben unverletzt.