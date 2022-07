Unfall in Hamm-Uentrop : Mann ertrinkt beim Baden im Datteln-Hamm-Kanal

Unfall in Hamm-Uentrop

Hamm Am Sonntagnachmittag ist ein Mann tot im Datteln-Hamm-Kanal gefunden worden. Die Polizei geht von einem Unfall beim Baden aus.

Im Datteln-Hamm-Kanal ist es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Laut Polizei war ein 22-Jähriger gemeinsam mit einem Bekannten zum Baden in das Wendebecken des Kanals gestiegen und kurze Zeit später in Panik geraten. Er habe sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser retten können. Auch sein Begleiter habe vergeblich versucht, zu helfen. Spezialtaucher der Feuerwehr und ein Hubschrauber suchten nach dem Mann, der allerdings nur noch tot aus dem Kanal geborgen werden konnte.