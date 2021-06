Erstes Tiny House Hotel in NRW : Urlaub im Mini-Haus

Foto: RPO/Pier 9 6 Bilder So sieht das erste Tiny Hotel in Hamm aus

Hamm Das erste Tiny House Hotel in NRW wurde am Wochenende in Hamm eröffnet. Der Betreiber ist Schreiner, hat schon fast 100 Tiny Houses gebaut und die Raumnutzung auf 14 bis 20 Quadratmetern inzwischen nahezu perfektioniert.