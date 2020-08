Nach Tötungsdelikt in Hamm : Tatverdächtige werden aus Haft entlassen

Hamm Die drei Männer, die nach einem Tötungsdelikt in der Hammer Innenstadt festgenommen worden waren, wurden am Samstagabend aus der Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft geht von Notwehr aus.

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen in Hamm, bei dem ein 51 Jahre alter Mann am Freitag getötet wurde, sind drei Tatverdächtige seit Samstagabend wieder auf freiem Fuß, wie Staatsanwalt Felix Giesenregen von der Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag auf Anfrage mitteilte.

Der Streit zwischen einer Familie und einer Gruppe von Freunden und Bekannten war am Freitagnachmittag entbrannt. Noch ist unklar, was der Auslöser war. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es vor einem halben Jahr bereits zu einem handfesten Streit zwischen den Beteiligten gekommen war - und die Gruppen sich am Freitag zufällig in der Innenstadt von Hamm über den Weg gelaufen waren.