Schuss aus Schreckschusspistole abgefeuert Schlägerei bei Hallenfußballturnier in Hamm – mehrere Verletzte

Zuschauer, die als Störenfriede oder gar Hauptdarsteller von außen fungieren, sind keine Einzelfälle mehr.Kostenpflichtiger Inhalt Am Niederrhein gab es in der bald beendeten Fußball-Hallensaison mehr Zwischenfälle als in den vergangenen Jahren. Damit bestätigt sich der Trend aus dem Ligabetrieb. Fälle gab es unter anderem in Krefeld oder Dülken.