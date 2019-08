Grausamer Fund in Hamm : Polizei findet Frau tot in Wohnung - Ehemann festgenommen

Hamm Eine 58 Jahre alte Frau ist am Mittwoch in Hamm tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr Ehemann gilt als tatverdächtig und wurde festgenommen.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft liegt der „Verdacht eines Tötungsdeliktes“ vor, eine Obduktion sollte mehr Klarheit bringen. Am Donnerstagnachmittag wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 55 jährigen Mann erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Beschuldigte mache keine Angaben zur Sache. Laut Polizei war die Leiche am Mittwoch gegen 17.20 Uhr entdeckt worden.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

(mro/dpa)