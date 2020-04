Einsatz in Hamm : Polizei befreit Säugling und Kleinkind aus warmem Auto

Einsatz in Hamm

Hamm Die Polizei hat in Hamm zwei in einem warmen Auto zurückgelassene Kleinkinder befreit. Die Mutter war einkaufen.

Die stark schwitzenden Geschwister im Alter von vier Monaten und zwei Jahren hatten allein in dem in der Sonne stehenden Wagen gesessen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Fenster sei spaltbreit geöffnet gewesen, Passanten hätten die Polizei verständigt.