Absprache mit Erzbistum Paderborn Pfarrer in Hamm untersagt AfD-Funktionär Ehrenamt

Erzbistum und Kirchengemeinde berufen sich auf die im Februar von den deutschen Bischöfen verabschiedeten Erklärung „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“. Demnach können sich Christinnen und Christen nicht in rechtsextremen Parteien und jenen „die am Rande dieser Ideologie wuchern“ engagieren. „Die Verbreitung rechtsextremer Parolen - dazu gehören insbesondere Rassismus und Antisemitismus – ist überdies mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar“, heißt es weiter. Auch die Dechantenkonferenz des Erzbistums Paderborn habe sich ähnlich geäußert. Es sei also „begründet, einem aktiven AfD-Funktionär mitzuteilen, dass er in der Katholischen Kirchengemeinde kein Ehrenamt ausüben kann“, so das Erzbistum.