Jugendliche aus Duisburg : Passant verfolgt fünf Ladendiebe

Hamm Fünf Jugendliche stahlen in zwei Handy-Läden in Hamm mehrere teure Smartphones. Ein Augenzeuge half der Polizei bei der Suche nach den Dieben.

Fünf Jugendliche stahlen am Montag gegen 16 Uhr mehrere hochwertige Smartphones aus zwei Handygeschäften in Hamm-Mitte. Die Täter rissen der Polizei zufolge in den beiden Läden im Allee-Center die Sicherungsbefestigungen von den Telefonen ab. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Hafenstraße.