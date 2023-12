Handy geklaut Nackter Dieb im Bademantel in Erlebnisbad in Hamm geschnappt

Nur mit einem Bademantel bekleidet hat ein Handy-Dieb in Hamm versucht, der Polizei zu entfliehen. Der 37-Jährige hielt sich am Montag in der Sauna eines Erlebnisbads auf, obwohl diese an dem Tag nur für Frauen offen war, wie die Polizei mitteilte. Einer 24-Jährigen wurde den Angaben zufolge während ihres Saunagangs der Bademantel mit ihrem Handy vom Kleiderständer gestohlen.