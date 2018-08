Vorfall in Hamm : Mann von Räubern mit Hammer attackiert

Hamm Drei maskierte Männer sind in der Nacht zu Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in Hamm eingedrungen. Einem Mieter verletzten sie mit einem Hammer.

Mit einem Hammer haben drei maskierte Männer einen 38-Jährigen in dessen Wohnung in Hamm überwältigt und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in der Nacht zum Sonntag in das Mehrfamilienhaus ein und riefen vor der Wohnungstür um Hilfe. Als der Mieter die Tür öffnete, schlug einer der Täter zu.

Daraufhin stürmten die Männer in die Wohnung. Der verletzte Mieter konnte sich noch gegen die Angreifer zur Wehr setzen und einem Täter die Sturmhaube entreißen. Danach flüchteten die Männer.



Sie erbeuten einen dreistelligen Geldbetrag und eine Gaspistole. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

