Vorfall in Hamm Mann soll Spaziergänger in die Beine geschossen haben

Ein bislang unbekannter Mann soll in Hamm einem 35-Jährigen in die Beine geschossen haben. Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der mutmaßliche Schütze sei geflüchtet. Was sein Motiv war und in welcher Beziehung er zu dem Opfer steht, war laut Polizei zunächst noch unklar.