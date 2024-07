Kugelbomben, Rauchgranaten, Feuerwerk Mann hortet Pyrotechnik in Mehrfamilienhaus in Hamm

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamm hat die Polizei am Mittwoch mehr als 250 Kilogramm illegal gehortetes Feuerwerk sichergestellt. Dazu gehörten nach Angaben vom Donnerstag mehrere Rauchgranaten und etwa 50 sogenannte Kugelbomben. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen transportierten die Pyrotechnik ab.