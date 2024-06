22-Jähriger festgenommen Mann in Hamm durch Messerstiche verletzt

Ein 22-Jähriger soll einen Mann in Hamm in der Nähe des Hauptbahnhofs mit Messerstichen schwer verletzt haben. Ein Zeuge hatte die Tat in der Nacht zum Samstag beobachtet und war eingeschritten, woraufhin der Täter flüchtete. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagmittag mit.