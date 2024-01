Rund 60 Personen beteiligt Jugendliche verabreden sich über Tiktok zu Schlägerei in Hamm

Etwa 60 Jugendliche aus Hamm und dem angrenzenden Münsterland sollen sich über die Video-App Tiktok zu einer Schlägerei verabredet haben. Zwei 16-Jährige wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 19-Jähriger wurde bei der Schlägerei am Dienstagabend (2. Januar) leicht verletzt.