Forderung nach Schadenersatz : Hinterbliebenen von Germanwings-Absturz droht Prozess-Niederlage

Der Vorsitzende Richter und seine Kollegen sitzen zu Beginn der Berufungsverhandlung in der Lobby des Oberlandesgerichtes. Foto: dpa/Guido Kirchner

Hamm Im Berufungsverfahren um zusätzlichen Schadenersatz für die Hinterbliebenen der Germanwings-Katastrophe vor mehr als sechs Jahren deutet sich eine Entscheidung zugunsten der Konzern-Mutter Lufthansa an.

In der mündlichen Verhandlung am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Hamm machten die Richter deutlich, man neige dazu, der „recht klaren Urteilsbegründung“ der Vorinstanz in wesentlichen Punkten folgen.