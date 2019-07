Überfall in Hamm-Heessen : Mädchen-Trio verprügelt und beraubt 14-Jährige

Überfall in Hamm-Heessen

Hamm Drei unbekannte Mädchen haben am Freitag in Hamm eine 14-Jährige angegriffen und schwer verletzt. Das Trio stahl das Handy des jungen Mädchens.

Die 14-Jährige wurde am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der Sulkshege in Höhe der Marienkirche von dem Trio angegriffen, berichtet am Montag die Polizei. Die Mädchen schlugen und traten auf ihr Opfer ein. Außerdem beschädigten und stahlen die Täterinnen das Handy der 14-Jährigen.