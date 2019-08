Nach Attacke auf Polizisten in Hamm : Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß - Polizei wertet Videomaterial aus

Hamm In der Nacht auf Samstag wurden in Hamm vier Polizisten angegriffen und verletzt. Zwei festgenommene Tatverdächtige wurden von der Polizei inzwischen entlassen.

Nach der Attacke einer Gruppe auf vier Polizisten in Hamm sind zwei Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Die zwei 19-Jährigen aus Hamm waren in der Nacht zu Samstag von der Polizei festgenommen worden. Sie konnten die Polizeiwache noch am Wochenende aus Mangel an Beweisen wieder verlassen. Anhand der Verhöre von Zeugen sei nicht eindeutig nachweisbar gewesen, dass die beiden 19-Jährigen diejenigen aus der Gruppe waren, die den Polizisten Verletzungen zugefügt haben.

Am frühen Samstagmorgen waren vier Polizisten in Zivil in Hamm von einer Gruppe von 10 bis 15 Menschen attackiert worden. Das berichteten die Dortmunder Staatsanwaltschaft und die Dortmunder Polizei am Samstag. Der Vorfall ereignete sich auf der Nassauer Straße, die in der Nähe der sogenannten Hammer Meile, einem Vergnügungsviertel, liegt.