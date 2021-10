Anklage in Hagen : Frühere Kita-Leiterin soll Kinder eingesperrt haben

Hagen Die ehemalige Leiterin einer Kindertagesstätte in Hagen muss sich wegen Freitheitsberaubung und Nötigung von Kindern vor Gericht verantworten. Sie soll unter anderem damit gedroht haben, die Kinder zu „verzaubern“.

Wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens in der Kinderbetreuung hat die Staatsanwaltschaft Hagen Anklage gegen die frühere Leiterin einer inzwischen geschlossenen Kindertagesstätte in der Stadt am Rand des Ruhrgebiets erhoben. Der nicht vorbestraften 58-jährigen Hagenerin werden vor allem Freiheitsberaubung und Nötigung von Kindern vorgeworfen, wie der Sprecher das Amtsgerichts Hagen am Montag berichtete.