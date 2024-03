16 und 18 Jahre alt Feuer in Gärtnerei in Hamm – mutmaßliche Brandstifter in U-Haft

Der 18-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Komplize – beide bereits polizeilich in Erscheinung getreten – sind zudem tatverdächtig, am 12. Februar einen schwerwiegenden Brand in einer Gärtnerei in Hamm gelegt zu haben. Das nächtliche Feuer in einem Anbau und einem Gewächshaus drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen.