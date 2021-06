Erstes Tiny House Hotel in NRW : Urlaub im Mini-Haus

Hamm Das erste Tiny House Hotel in NRW wurde am Wochenende in Hamm eröffnet. Der Betreiber ist Schreiner, hat schon fast 100 Tiny Houses gebaut und die Raumnutzung auf 14 bis 20 Quadratmetern inzwischen nahezu perfektioniert.

Das Mini-Haus mit der größten Luxus-Ausstattung hat ein Queensize-Boxspring-Bett, ein Duschbad und sogar einen kleinen Wellness-Bereich mit in den Boden eingelassener Badewanne unter zwei Gaubenfenstern – das alles findet Platz auf 21 Quadratmetern. „Das ist unsere Wedding-Suite“, sagt Stefan Diekmann, Betreiber des ersten Tiny House Hotels „Pier 9“ in Nordrhein-Westfalen.

Auf einem Grundstück in Hamm, das früher Schulgarten und Parkplatz war, stehen die insgesamt acht bunten Mini-Hotelhäuser direkt am Datteln-Hamm-Kanal an einer Radroute. Diekmann hat die Häuschen in seiner Schreinerei mit den Kollegen alle selbst gebaut. Das kleinste ist gerade mal 14 Quadratmeter groß. „Wir stellen schon seit einigen Jahren Tinys her und haben die Raumnutzung immer weiter optimiert“, sagt der 36-Jährige. Die Häuser sind mit Wohnzimmer, Bad, Küche und Schlafplätzen für bis zu vier Personen ausgerichtet. Die Deckenhöhe beträgt vier Meter, auf einer eingezogenen Ebene sind etwa die Kinderschlafplätze untergebracht.

Eigentlich war Diekmanns Plan, eine Musterhaus-Siedlung zu bauen für Kunden, die das Leben im Mikro-Wohnhaus mal testen wollen. Dann kam er auf die Idee, ein Hotel daraus zu machen. „Ich habe in Kanada mal eine längere Zeit in einem Tiny House gelebt und fand das super“, sagt Diekmann. „Vor etwa fünf Jahren schwappte der Trend aus den USA nach Europa und hat hier einen echten Hype ausgelöst.“ In seiner Schreinerei wurden inzwischen etwa 100 Häuschen nach individuellen Wünschen gebaut und verkauft.

Infos Noch mehr Urlaub im Tiny House Im Fichtelgebirge gibt es ein Tiny-House-Hotel, in dem man in drei verschiedenen Modellen übernachten kann. Infos zu Preisen und Verfügbarkeit gibt es hier. Im oberschwäbischen Gutenzell sitzt die Tiny-Huchler Manufaktur; dort kann man auch ein Wochenende im Muster-Häuschen buchen. Alle Infos dazu gibt es hier. Im Naturresort „Land of Green“ im Teufelsmoor (Niedersachsen) gibt es neben Baumhäusern auch ein Tiny-House-Dorf, in dem man übernachten kann. Infos dazu gibt es hier.

Das Hotel hat am Wochenende eröffnet und ist in den kommenden Wochen schon ausgebucht. „Wegen Corona vermieten wir erstmal nur 60 Prozent der Häuser“, sagt Diekmann, der mit seinem Team nun schauen will, dass sich alles gut einspielt. Eigentlich hätte das Hotel schon früher an den Start gehen sollen, wegen der Pandemie musste Diekmann aber immer wieder umplanen. Eine Übernachtung kostet zwischen 89 und 119 Euro pro Nacht. „Einige Gäste machen hier Urlaub, andere nutzen das Hotel aber auch zum Probewohnen, um herauszufinden, ob sie dauerhaft so leben möchten“, sagt Diekmann.