Hungrige Einbrecher in Hamm Diebe bedienen sich im Imbiss – Burger, Würstchen und Pommes weg

Einbrecher haben sich in Hamm gewaltsam Zugang zu einem Imbiss verschafft. Nachdem die bislang Unbekannten zuerst ein Vorhängeschloss durchtrennt hatten, flüchteten die Diebe mit mehreren Paketen Hackfleisch für Burger, Würstchen und Pommes, wie die Polizei in Hamm am Dienstag mitteilte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Einbruchs, der in der Zeit von Samstag gegen 19.45 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr passiert sein muss.