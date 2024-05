Gewalttaten in Hamm 49-Jähriger soll eine Frau überfallen und eine andere getötet haben

Ausgangspunkt der Ermittlungen sei der Raubüberfall am 25. April gewesen, hieß es. Ein Unbekannter hatte an der Tür der 82-Jährigen geklingelt und sich Zutritt zu ihrem Haus verschafft. Mit einem Messer soll er Bargeld verlangt haben, bevor er geflüchtet sei. Am Mittwoch teilten die Ermittler dann mit, dass der 49-Jährigen, der in der Nachbarschaft der Frau wohne, dringend tatverdächtig sei. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Zunächst galt der Mann aber als flüchtig.