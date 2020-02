Hochzeit gerettet : Bräutigam vergisst Hochzeitsanzug in Zug - Bundespolizei hilft

Bräutigam vergisst Hochzeitsanzug in Zug - Bundespolizei hilft

Hamm Die Bundespolizei in Hamm hat einem Bräutigam seinen im Zug liegengelassenen Hochzeitsanzug zurückgebracht. Damit retteten sie seine Trauung.

Der 36-Jährige habe die Garderobe auf dem Weg von Karlsruhe zu seiner Hochzeit in Hamm in der Gepäckablage vergessen, erklärte die Polizei am Montag.