Im Westen der Stadt Anwohner leiden unter Fliegenplage in Hamm

Plötzlich massenhaft Fliegen in der Wohnung, im Garten sitzen und grillen sei unmöglich und es würde seit Tagen immer schlimmer – Menschen in Hamm leiden offenbar aktuell unter einer Fliegenplage. Insbesondere der Westen der Stadt in der Nähe der Müllverbrennungsanlage und des Recyclinghofs scheint betroffen. Der WDR hatte zuerst darüber berichtet.