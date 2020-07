Bei Rot über die Ampel : Acht Verletzte bei Unfall an Kreuzung in Hamm

Acht Verletzte bei Unfall an Kreuzung in Hamm

Mehrere Rettungsfahrzeuge wurden zur Unfallstelle in Hamm gerufen (Symbolbild) Foto: dpa

Hamm Ein Kind erlitt bei einem Zusammenstoß in Hamm schwere Verletzungen. Auch die Fahrer und fünf weitere Passagiere wurden verletzt.

Acht Menschen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Hamm verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 36 Jahre alter Autofahrer gegen 21.15 Uhr bei Rot über die Kreuzung Goethestraße/Bismarckstraße gefahren. Sein Fahrezug prallte gegen den Wagen eines 25-Jährigen, der gerade nach links abbiegen wollte.