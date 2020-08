Drei Festnahmen : 51-Jähriger stirbt bei Streit in Hamm

51-Jähriger stirbt bei Streit in Hamm

Hamm Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen ist am Freitag ein 51 Jahre alter Mann in der Innenstadt von Hamm tödlich verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt. Es gab drei Festnahmen.

Der Streit zwischen den beiden Gruppen entbrannte am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Innenstadt von Hamm, wie Staatsanwalt Felix Giesenregen von der Staatsanwaltschaft Dortmund unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte. „Hintergrund des Streits ist wohl eine Auseinandersetzung vor sechs Monaten, zu der es ebenfalls in der Innenstadt gekommen war“, sagte er.