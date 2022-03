Täter auf der Flucht : 21-Jähriger in Hamm bei Messerstecherei schwer verletzt

21-Jähriger in Hamm bei Messerstecherei schwer verletzt

Hamm In Hamm ist bei einem eskalierenden Streit zwischen zwei jungen Männern ein 21-Jähriger mit einem Messerstich schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete gemeinsam mit einer Gruppe von fünf bis sechs Personen.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer hatten am Sonntag jeweils eine Gruppe von Begleitern dabei und schlugen sich aus bisher unbekannten Gründen, bevor der Täter ein Messer zog. Der Schwerverletzte wurde von seinen Begleitern in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter.