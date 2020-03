Zolleinsatz in Hamm : 112 Pfeilgiftfrösche aus Panama in Hotelzimmer sichergestellt

112 Pfeilgiftfrösche aus Panama in Hotelzimmer sichergestellt

Zolleinsatz in Hamm

Hamm In einem Hotelzimmer in Hamm haben Polizei und Zoll 112 seltene Pfeilgiftfrösche aus Panama sichergestellt. Ein Großteil der Tiere steht unter besonderem Schutz.

Eine 35-jährige mutmaßliche Kurierin habe die Tiere in dem Hotel einem Käufer übergeben sollen, berichtete das Zollfahndungsamt in Essen am Dienstag.