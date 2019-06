Proteste ab Fronleichnam : Was dürfen Klima-Aktivisten im Hambacher Forst?

Foto: dpa/Christophe Gateau 22 Bilder Tausende Aktivisten wollen Tagebau Hambach lahmlegen.

Düsseldorf Tausende Klima-Aktivisten protestieren diese Woche im Rheinischen Revier - zum Missfallen von RWE. Gegen einige Klima-Aktivsten hat der Konzern bereits rechtliche Schritte unternommen. Was droht den Demonstranten?

Rund 20.000 Aktivisten werden ab Fronleichnam im Rheinischen Revier erwartet. Hauptziel der unterschiedlichen Akteure, die zu Protesten aufrufen, ist Keyenberg, der größte in Erkelenz noch zur Umsiedlung vorgesehene Ort. Neben Demonstrationen rufen Akteure wie „Ende Gelände“ auch immer wieder zu zivilem Ungehorsam auf. Der kann aus einfachen Sitzblockaden bestehen, aber auch aus einem Klimacamp in den Baumwipfeln des Hambacher Forstes und darin, dass sich Menschen in Tunneln unter der Erde einbetonieren. Grundsätzlich ist ziviler Ungehorsam keine Straftat.

Doch der Grat dazwischen ist schmal. Das zeigen gleich mehrere Fälle: Erst vor kurzem wurde etwa bekannt, dass der „Ende Gelände“-Sprecher Daniel Hofinger von RWE wegen Tweets, in denen er zu zivilem Ungehorsam aufruft, zur Zahlung eines Strafgeldes von 50.000 Euro aufgefordert wurde. Hintergrund ist eine Unterlassungserklärung von RWE, die Hofinger zuvor unterschrieben hatte. „Darin hat sich Herr Hofinger dazu verpflichtet, das Gelände von RWE nicht mehr zu betreten, aber auch, den Betrieb nicht zu stören. RWE legt nun die Tweets, in denen er zu zivilem Ungehorsam aufgerufen hat, so aus, als würde mein Mandant selbst an der Störung teilnehmen“, sagt sein Anwalt Thorsten Deppner im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist Taktik. Es geht darum, durch die Drohungen mit Klagen oder hohen finanziellen Forderungen Beteiligung etwa durch öffentliche Meinungsäußerung zu verhindern.“ Zahlen will Hofinger das Geld nicht. Zumal Deppner es für wenig wahrscheinlich hält, dass RWE vor Gericht gewinnt. „RWE müsste für eine Anstiftung nachweisen, dass eine Person, die den Betrieb konkret gestört hat, den Entschluss dazu nur deshalb gefasst hat, weil sie den Tweet von Daniel Hofinger gelesen hat. Ich wünsche RWE viel Spaß dabei, das vor Gericht durchzukriegen.“

Noch wurde der Fall nicht vor das Zivilgericht gebracht. Allerdings haben mehrere andere Aktivisten ebenfalls eine Unterlassungserklärung zugeschickt bekommen.

Auch friedlicher Widerstand wie Sitzblockaden kann schnell in heftigen Widerstand münden und somit rechtlich kritisch werden. Das zeigt der Fall der Wald-Aktivistin „Eule“. Sie wurde 2018 für sechs Monate in Untersuchungshaft genommen. Damals hatte sie sich bei der Räumung des Hambacher Forstes massiv gegen die Polizeibeamten gewehrt. Die sollen dabei teils auch verletzt worden sein. „Sitzblockaden oder das Anketten an einen Bagger fallen erstmal nicht unter das Strafrecht. Das ist passiver Widerstand und somit keine Straftat“, sagt die Düsseldorfer Anwältin für Strafrecht Leonora Holling. Entsprechend müssen Aktivisten von „Ende Gelände“ zunächst nicht mit rechtlichen Konsequenzen rechen. Die haben nämlich bereits im Vorfeld der Aktionstage in einem Aufruf angekündigt: „Wir werden in der Blockade Strohsäcke, Schaumstoff und Luftmatratzen mit uns führen, damit wir unsere Blockade bequem gestalten können. Wir werden uns ruhig und besonnen verhalten, von uns wird keine Eskalation ausgehen, wir gefährden keine Menschen.“

„Wenn sich eine Person allerdings gegen Polizeibeamte wehrt, die etwa versuchen, ihn von einer Blockade zu entfernen, oder sie gar angreift, der muss mit Konsequenzen rechnen“, sagt Holling. „Eule“ beispielsweise, wurde vorgeworfen, sie habe versucht, einer Beamtin ins Gesicht zu treten, und im Gerangel einen anderen Beamten am Arm verletzt.

Darüber hinaus gab sie ihre Identität nie Preis. Auch nach ihrer Freilassung im März dieses Jahres nicht. „Allerdings muss ich bei der Identifizierung meiner Person auch nicht mitwirken“, sagt die Strafrechtlerin. „Wenn die Polizei wissen will, wer ich bin, ist es nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich meinen Personalausweis nicht zeige oder dabei habe.“ Aktivisten, die etwa ihre Fingerkuppen mit Sekundenkleber unkenntlich machen, können entsprechend auch nicht strafrechtlich belangt werden. „Was ich mit meinem Körper mache, ist erst einmal meine Entscheidung. Und wie gesagt, ich bin nicht verpflichtet meine Fingerabdrücke registrieren zu lassen“, sagt Holling.