Zwei Verletzte : Vermummte bewerfen RWE-Mitarbeiter am Hambacher Forst mit Steinen

Vermummte bewerfen RWE-Mitarbeiter am Hambacher Forst mit Steinen

Aachen Vermummte haben am Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier Mitarbeiter des Tagebaubetreibers RWE angegriffen. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Dabei wurden am Donnerstagabend zwei Beschäftigte des Energiekonzerns durch Steinwürfe verletzt, wie die Polizei am Freitag in Aachen mitteilte. Einer der Männer musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter sollen auch Molotowcocktails geworfen haben, die jedoch keinen Schaden anrichteten.