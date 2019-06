Hambacher Forst : Vermummte bewerfen RWE-Mitarbeiter mit Molotowcocktails

Aachen Am späten Mittwochabend hat es am Hambacher Forst erneut Ausschreitungen gegeben: RWE-Mitarbeiter wurden von Unbekannten beworfen. Verletzt wurde aber niemand.

Gegen 23.15 Uhr griff am Mittwoch eine Gruppe von Vermummten einen RWE-Stützpunkt nahe des Hambacher Forstes an. Die zehn Unbekannten warfen Steine und Molotowcocktails auf die Mitarbeiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Attacke floh die Gruppe in den Wald.