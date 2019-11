Barrikade in Brand gesetzt : Unbekannte bewerfen Streifenwagen am Hambacher Forst mit Steinen

Kerpen Am Hambacher Forst hat es in den vergangenen Tagen wieder Polizeieinsätze gegeben: Unbekannte blockierten eine Straße und legten Feuer. Zudem wurden Beamte angegriffen.

Am Hambacher Forst haben Unbekannte eine Straßenbarrikade errichtet und Steine auf Streifenwagen der Polizei geworfen. Nach Angaben der Polizei hatten die vermummten Täter vergangene Woche Donnerstag eine Barrikade auf einer Landstraße nahe des Waldgebiets gebaut und diese angezündet. Gegen 22 Uhr brannte sie an Halloween auf der ehemaligen L276.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankamen, attackierten die unbekannten Täter die Streifenwagen mit Steinen, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorgeht. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Nahezu zeitgleich kam es zu einem weiteren Vorfall am Hambacher Forst: Am vergangenen Freitag um kurz vor Mitternacht meldete ein Jäger, dass ihm auf einem Feldweg an der L257 mehrere vermummte Personen den Weg versperrten. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte, schlugen sie mit den Händen gegen sein Fahrzeug. Außerdem versperrte eine Person mit einer Stahlstange in der Hand dem Mann den Weg. Wenig später ließen die Unbekannten den Autofahrer weiterfahren. Beschädigt wurde das Auto bei dem Vorfall nicht.