Liveblog zum Hambacher Forst : Tausende Teilnehmer bei Kundgebung - Festivalstimmung und Traktoren-Korso

Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY 9 Bilder So läuft die Kundgebung am Hambacher Forst

Kerpen/Düsseldorf Erst wurde sie untersagt, nun findet sie doch statt: Tausende sind an diesem Samstag zur Großkundgebung am Hambacher Forst gekommen. Der Rechtsstreit um die Rodung des Forsts wird sich unterdessen womöglich jahrelang hinziehen. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rechtsstreit könnte noch Jahre dauern