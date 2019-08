Im Tagebau Hambach : Streit um vermummte Aktivistin bei Besuch von Greta Thunberg entfacht

Greta Thunberg (M.) mit Aktivisten im Hambacher Forst. Rechts steht Luisa Neubauer, die deutsche Organisatorin der Klimastreiks „Fridays for Future“. Foto: dpa/Oliver Berg

Stuttgart/Düsseldorf Eine vermummte Aktivistin führte Greta Thunberg durch den Hambacher Forst. Der oberste Datenschützer Baden-Württembergs verteidigt ihre Kopfbedeckung - und stößt damit auf heftige Kritik.

Äußerungen des baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten Stefan Brink über vermummte Klimaaktivisten im Hambacher Forst sorgen für Diskussionen. Auf Aufnahmen vom Wochenende war die schwedische Aktivistin Greta Thunberg bei einem Besuch im Hambacher Forst neben Vermummten zu sehen. Brink hatte die Vermummung im Netz verteidigt - und damit scharfe Kritik auf sich gezogen. Unter anderem die Innenminister aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Herbert Reul und Thomas Strobl (beide CDU) hatten Brink für seine Äußerungen in der „Bild“-Zeitung kritisiert.

„Nicht die Vermummung bedarf der Legitimation, sondern die Demaskierung. In einer idealen Welt kann jeder sein Gesicht zeigen - in unserer gibt es viele gute Gründe, das nicht zu tun. Leider“, hatte Brink auf Twitter geschrieben.

NRW-Innenminister Reul sagte der „Bild“: „Wenn man das liest, könnte man glauben, da spricht der Datenschutzbeauftragte von Nordkorea. Wir leben in Deutschland aber zum Glück nicht in einer Diktatur, sondern in einem demokratischen Rechtsstaat. Bei uns gibt es wirklich keinen Grund, sein Gesicht zu vermummen - es sei denn, man hat etwas zu verbergen.“