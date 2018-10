Hambacher Forst: RWE wird das Braunkohle-Abbau-Gebiet nicht einzäunen

Köln/Kerpen Wie geht es weiter mit dem Hambacher Forst? Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einen Rodungsstopp beschlossen - schnell haben Aktivisten wieder damit begonnen, Baumhäuser zu errichten. RWE hat nun erklärt, der Konzern sehe keine Möglichkeit, den Wald einzuzäunen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte am Freitag per Eilbeschluss vorläufig verboten, dass der Essener Energiekonzern das Waldgebiet am Braunkohletagebau abholzen darf. Das Rodungsverbot gilt solange, bis über die Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) NRW gegen den Hauptbetriebsplan 2018 bis 2020 für den Braunkohletagebau Hambach entschieden ist.