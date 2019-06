Sprecher von „Ende Gelände“ : RWE fordert 50.000 Euro von 24-Jährigem

Essen Der Energiekonzern RWE fordert nach Angaben des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ 50.000 Euro von einem Sprecher des Bündnisses. Es handelt sich dabei um einen 24-jährigen Studenten.

Durch die Besetzung von Braunkohle-Tagebauen, Gleisanlagen und Baggern seien RWE Schäden entstanden, die den Betrag rechtfertigten, heiße es in einem Anwaltsschreiben an den Sprecher. Er habe durch seine öffentlichen Aufrufe dazu angestiftet und Beihilfe geleistet. Der 24-jährige Student soll zudem gegen eine von ihm abgegebene Unterlassungserklärung verstoßen haben. RWE gab auf Anfrage am Dienstag zunächst keine Stellungnahme dazu ab. Man prüfe, ob man sich zu einem späteren Zeitpunkt dazu äußere.