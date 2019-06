Hambacher Forst : Darum soll ein Klima-Aktivist 50.000 Euro an RWE bezahlen

Foto: dpa/Christophe Gateau 22 Bilder Tausende Aktivisten wollen Tagebau Hambach lahmlegen.

Düsseldorf Weil er in Tweets zu „massenhaft zivilem Ungehorsam“ aufgerufen hat, soll „Ende Gelände“-Sprecher Daniel Hofinger 50.000 Euro an RWE bezahlen. Auf die Forderung reagieren will er nicht.

Susanne Hamann

Einmal ist Daniel Hofinger doch eingeknickt. Das war Mitte 2018. Damals erhielt er zum wiederholten Mal die Aufforderung von RWE, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. „Mit der Unterschrift sollte ich bestätigen, dass ich das Gelände und die Anlagen zur Förderung von Braun- und Steinkohle von RWE im Rheinland und im Hambacher Forst nicht mehr betrete“, sagt Hofinger unserer Redaktion. Anfangs wollte der Klima-Aktivist nicht unterschreiben, aber RWE drohte mit einer zivilgerichtlichen Klage, „und während dieses Streits hätten sich die Anwaltskosten für mich immer weiter aufgetürmt“, sagt der 24-jährige Geografie-Student. „Für RWE ist das natürlich ein Klacks.“ Am Ende unterschrieb er – und das, obwohl er sich, seit er 16 Jahre alt ist, gegen den Klimawandel einsetzt.

Er ist nicht der Einzige, dem RWE ein solches Schreiben schickte. Hofinger ist einer von vier Pressesprechern, die für das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ arbeiten. Seit 2015 setzt sich das Bündnis gegen die rheinische Braunkohleförderung ein.

Hofinger unterschrieb, nicht etwa, weil er mit dem Protest aufhören wollte, sondern weil er dachte, dass er dafür das RWE-Gelände nicht unbedingt betreten müsse. „Und ich habe mich seitdem auch an die Unterlassungserklärung gehalten“, sagt Hofinger. Trotzdem landete am 22. Mai ein neues RWE-Schreiben in seinem Briefkasten. „Dieses Mal forderten sie mich zu einer Strafzahlung von 50.000 Euro auf, weil ich andere durch öffentliche Meinungsäußerung zu öffentlichem Ungehorsam angestiftet hätte.“ Als Beweis verwies RWE nicht etwa auf Demonstrationen, bei denen sich Hofinger auf Konzern-Gelände aufgehalten haben soll, sondern auf seine Tweets.

Tatsächlich ist Hofinger auf Twitter aktiv. Immer wieder tweetet und retweetet er dort Kommentare und Aufrufe zum Klimaschutz. Dabei geht es in der Tat auch darum, zivilen Ungehorsam zu leisten, wie etwa hier:

700 bei @hambicamp in Manheim und @Ende__Gelaende baut in Stepprat, Stockheimer Landstraße 171 das #EGCamp auf. Während RWE Manheim zerstört bereiten wir den größten Ungehorsam gegen Braunkohle vor. Kohlestop! #hambibleibt pic.twitter.com/uKZGYtzwpq — Daniel Hofinger (@DanielHofing) 25. Oktober 2018

Fraglich ist allerdings, ob Hofinger damit tatsächlich gegen die Unterlassungserklärung verstoßen hat. „In letzter Zeit greift RWE zu immer drastischeren Drohgebärden, um ihr fossiles Geschäftsmodell zu schützen“, sagt Thorsten Deppner, Rechtsanwalt des Studenten. Deppner und Hofinger halten das Schreiben für einen Angriff auf die freie Meinungsäußerung. „Denn was sie anklagen, ist, dass ich öffentlich meine Meinung geäußert habe. Das wollen sie mit 50.000 Euro sanktionieren“, sagt Hofinger. Sollte der Fall vor ein Zivilgericht gehen, rechnet Hofingers Anwalt mit einem langwierigen Prozess.

„RWE ist offen für jede Form von Protest, solange er auf dem Boden von Recht und Gesetz stattfindet. Freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht sind hohe Güter unserer Demokratie, zu denen wir uns klar bekennen“, sagt Guido Steffen, Sprecher von RWE, auf Anfrage unserer Redaktion. „Niemand darf aber das Recht selbst in die Hand nehmen und RWE schaden. Widerrechtliche Angriffe auf grundrechtlich geschützte Güter, wie Eigentum, Besitz und Gewerbebetrieb, sind dadurch nicht zu legitimieren.“ Sorge habe der Konzern vor erneuter Sachbeschädigung bei der nächsten „Ende Gelände“-Protestaktion, zu der es in der Vergangenheit immer wieder gekommen sei. Um dies zu verhindern, verschickt der Konzern laut dem Sprecher entsprechende Unterlassungserklärungen, deren wiederholter Bruch zu einer Geldstrafe führe. Nicht erklärt wurde allerdings, wann Hofinger das Betriebsgelände betreten haben und somit gegen seinen Vertrag mit RWE verstoßen haben soll. Auch in dem Schreiben von RWE an Hofinger sind solche konkreten Beispiele nicht zu finden.

RWE will 50000 Euro von mir!

Weil ich über zivilen Ungehorsam in der #Klimakrise spreche, soll ich diese Strafe zahlen. Das ist brandgefährlich: Denn wenn Unternehmen das öffentliche Wort überwachen und bestrafen, ist die Meinungsfreiheit in Gefahr.#JetztErstGrundRecht! pic.twitter.com/8l0igqeAn2 — Daniel Hofinger (@DanielHofing) 11. Juni 2019

Die Geldstrafe bezahlen will Hofinger jedenfalls nicht. Schon allein, weil er das Geld als Student nicht hat. Und weil er zivilen Ungehorsam für eine der wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel hält. „In acht Tagen steht die nächste Ende-Gelände-Aktion an. Ich halte es für wunderschön, wenn dann Tausende Menschen zusammenkommen und für Klimaschutz demonstrieren und dafür, dass endlich sofort etwas unternommen wird.“