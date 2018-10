Hambacher Forst: RWE erwartet Braunkohle-Rückgang um mindestens 25 Prozent

Düsseldorf Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Freitag den Rodungsstopp im Hambacher Forst beschlossen. Laut einem „Spiegel“-Bericht hat das Folgen für den angrenzenden Braunkohletagebau. Der Energiekonzern RWE erwägt, die Förderung vorerst deutlich zurückzufahren.

Der Energiekonzern RWE erwartet durch den Förderrückgang im Tagebau Hambach keine zusätzlichen Belastungen über den bereits genannten wirtschaftlichen Schaden hinaus. Es gelte weiter die Aussage von Freitag, wonach der Versorger durch die Betriebseinschränkungen ab 2019 jährlich mit einem wirtschaftlichen Schaden in niedriger dreistelliger Millionen-Euro-Höhe rechne, sagte eine Sprecherin am Dienstag.

Laut RWE-Angaben könnte die Stromerzeugung in den vom Tagebau Hambach belieferten Kraftwerken Neurath und Niederaußem in der Folge vorerst um neun bis 13 Terawattstunden zurückgehen. In Neurath werden laut „Spiegel“ derzeit etwa 18 Millionen Tonnen pro Jahr aus dem Standort Hambach zur Stromerzeugung eingesetzt, im Kraftwerk Niederaußem jährlich etwa zehn Millionen Tonnen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte am Freitag per Eilbeschluss verfügt, dass der Forst vorläufig nicht gerodet werden darf. RWE darf demnach nicht mit den Arbeiten beginnen, bis über eine Klage des Umweltverbands BUND entschieden ist. Damit hob das Gericht in Münster ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln auf.