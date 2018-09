Hambacher Forst: Polizei schützt RWE-Mitarbeiter bei Räumung von Barrikaden

Kerpen Der Streit im Braunkohlerevier Hambacher Forst spitzt sich zu: Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot in Teile des Waldes vor, wo Rodungsgegner in Baumhäusern wohnen. RWE-Mitarbeiter entfernen die Barrikaden der Demonstranten.

Die Polizei ist am Mittwochmorgen mit einem großen Aufgebot in Teile des Hambacher Forstes vorgerückt. Der Wald am Rheinischen Braunkohletagebau ist teilweise von Tagebau-Gegnern und Waldschützern besetzt. Mitarbeiter des Energieunternehmens RWE begannen mit schwerem Gerät, Hindernisse wie Baumstämme am Waldboden wegzuräumen. Die Polizei schütze die Arbeiter dabei, sagte Polizeisprecher Paul Kemen.