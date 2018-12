Bericht über Molotowcocktails und Steinwürfe : Polizei meldet Angriffe im Hambacher Forst an Heiligabend

Aachen An Heiligabend und im Verlauf der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag hat es laut der Polizei im Hambacher Forst erneut Ausschreitungen gegeben. Auch die Feuerwehr soll angegriffen worden sein.

Wie die Aachener Polizei mitteilte, bewarfen am späten Montagabend vermummte Unbekannte erneut das Sicherheitscamp des Energiekonzerns RWE mit Molotowcocktails und Steinen. Dabei seien zwei Fahrzeuge in Brand geraten und zwei weitere Autos durch die geworfenen Steine beschädigt worden.

Auf dem Weg zu den in Brand geratenen Autos am RWE-Gerätestützpunkt hätten Unbekannte Steine auf die Löschfahrzeuge der Feuerwehr geworfen. Zudem sollen sie dort eine Barrikade in Brand gesetzt haben. Die Unbekannten seien anschließend in den Wald geflüchtet.

Die Polizei war noch in der Nacht mit zahlreichen Beamten und einem Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruchs, vorsätzlicher Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung.

Auf Twitter äußerten sich die Betreiber des Accounts „HambiBleibt“ bislang nicht zu den Vorwürfen der Polizei. Stattdessen wurden Fotos gepostet, die Kerzen zeigen. Der Account dokumentiert seit Monaten die Aktionen der Aktivisten.



Zuletzt kam es am vergangenen Freitag zu Ausschreitungen am Hambacher Forst. Unbekannte schossen laut Polizei mit Schleudern auf das Sicherheitscamp von RWE. Bei diesem Zwischenfall war ein Mitarbeiter des Energiekonzerns am Kopf verletzt worden. Die Unbekannten errichteten demnach eine Straßensperre an der Zufahrt zu dem RWE-Camp und zündeten diese an. Auch Böller seien gezündet worden. Herbeigerufene Polizeibeamte seien ebenfalls mit Steinen beworfen worden. Auf Twitter wiesen die Aktivsten daraufhin, dass sich Weihnachtsbäume gut als Barrikaden verwenden ließen.

Der Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen wurde in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Widerstand gegen Braunkohleverstromung. Der RWE-Konzern will einen Teil des Waldes roden, um den benachbarten Tagebau Hambach zu vergrößern. Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhängte allerdings Anfang Oktober per Eilbeschluss einen Rodungsstopp.