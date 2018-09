Hambacher Forst - Polizei bereitet Einsatz gegen „Oaktown“-Siedlung vor

NRW-Innenminister Herbert Reul kritisierte die Waldbesetzer scharf und sieht im Wald „kriminelles Personal“ am Werk. Er verteidigte die Räumung der Baumhäuser. „Jetzt sind da Menschen, die haben auf fremdem Gelände schwarz gebaut, beachten keine Bauvorschrift, keine Brandvorschrift, wehren sich auch noch, sind kriminell, greifen noch Polizisten an, also werden straffällig, und da soll ich nicht eingreifen?“, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Behörden hätten „gemerkt, dass immer mehr kriminelles Personal auch vom Ausland übrigens in diesen Wald einsickert“, sagte Reul.