Hambacher Forst: Polizei bei Kundgebung im Großeinsatz - 20.000 Teilnehmer erwartet

"Es ist alles angerichtet für ein Hambacher Fest 2.0", sagte Andreas Büttgen, Sprecher der Initiative "Buirer für Buir", am Samstagmorgen im Deutschlandfunk . Vor dem Hintergrund des vorläufigen Rodungsstopps erwarte er "ein absolutes Freudenfest".Die Gerichtsentscheidung stärke das Vertrauen in den Rechtsstaat, sagte Büttgen. Allerdings habe der Wald in den vergangenen Wochen fundamentale Schäden erlitten. "Wer den Wald heute sieht, hat Tränen in den Augen", sagte er. Was früher schmale Forstwege gewesen wären, seien heute "Highways im Wald". Die Kohlekommission müsse jetzt einen Ausstiegsweg beschreiben, und klare Rahmenbedingungen schaffen, auch für die Mitarbeiter von RWE.