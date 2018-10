Hambacher Forst: Polizei Aachen ermittelt wegen mehrerer Gewaltdelikte

Für Aufsehen sorgte am Nachmittag zudem ein Video, das auf mehreren Social Media-Kanälen von Aktivisten geteilt wurde. Deren Angaben zufolge zeigt es eine gewalttätige Auseinandersetzung, die am Morgen im Hambacher Forst stattgefunden haben soll. Die Polizei Aachen hat in der Sache Ermittlungen aufgenommen. „Wir haben die Bilder gesehen und es besteht ein begründeter Anfangsverdacht dafür, dass es zu Straftaten gekommen ist“, sagte Sprecher Andreas Müller auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei geht es demnach um Gewaltdelikte, etwa Körperverletzung oder sogar gefährliche Körperverletzung.



Derzeit versuche man an das Originalvideo zu kommen, so Müller, um es auf Echtheit zu überprüfen. Zudem sucht die Polizei via Twitter nach Zeugen, die sich zu dem Vorfall äußern können.