Hambacher Forst: Mehr Teilnehmer als erwartet sorgen für friedlichen Protest

Großdemo am Hambacher Forst

Kerpen Mit so einem Andrang hatten wohl selbst die Organisatoren nicht gerechnet: Zehntausende Menschen strömten am Samstag zur Großdemonstration für den Erhalt des Hambacher Forstes bei Kerpen.

Es war ein bunter Protest für Umwelt und Klimaschutz bei strahlendem Sonnenschein. Die Veranstaltung habe Happening-Charakter, sagte Uwe Hiksch vom Vorstand der Naturfreunde. Laut Polizei verlief der Protest überwiegend friedlich und ruhig. Mit Luftballons und selbst gemalten Plakaten und Transparenten kamen die überwiegend jungen Teilnehmer, aber auch ganze Familien teilweise kilometerweit zu Fuß oder mit Fahrrädern zum Kundgebungsgelände. Das hatte der Energiekonzern RWE kurzfristig zur Verfügung gestellt, nachdem das Verwaltungsgericht Aachen am Vortag ein Demonstrationsverbot der Polizei aufgehoben hatte, hatte.

Dem Protest schlossen sich auch 30 Landwirte der Arbeitsgemeinschaft „Bäuerliche Landwirtschaft“, an, die mit ihren Traktoren an der Demonstration teilnahmen. Für Musik sorgte die Band „Revolverheld“, die sich mit den Forderungen der Klimaschützer solidarisch zeigte. Die Feuerwehr Kerpen versorgte die Demonstranten mit mehreren Tausend Flaschen Trinkwasser.

Einige Tausend Menschen nutzten die Gelegenheit zu einem Spaziergang in den Hambacher Forst, den die Polizei in den vergangenen Wochen von Besetzern und ihren Baumhäusern geräumt hatte. Aktivisten der Bewegung „Ende Gelände“ spannten rote Hängematten zwischen die Bäume als „Rote Linie“ gegen den Kohleabbau, andere errichteten Barrikaden aus Ästen.

Rund 100 Demonstranten schafften es nach Angaben der Polizei Aachen zudem, in den Tagebau Hambach zu gelangen. RWE habe einen Abbaubagger gestoppt.