Hambacher Forst: Journalist von Baum gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Kerpen Im Hambacher Forst ist eine Person aus großer Höhe von einem Baum gestürzt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, erlag der Mann seinen Verletzungen.

Während der großen Räumungsaktion im Braunkohlerevier Hambacher Forst hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Journalist stürzte von einer etwa 15 Meter hohen Hängebrücke auf den Waldboden und wurde dabei tödlich verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Abend bestätigte. Der Notarzt sei zwar schnell vor Ort gewesen, die Verletzungen seien aber zu schwerwiegend gewesen, um den Mann noch retten zu können.

Wie der Sprecher vor Ort sagte, war der Journalist in einer der Baumhütten, um die Räumungsaktion und das Leben der Aktivisten aus nächster Nähe zu begleiten. Am Mittwoch habe der Mann eine Speicherkarte mit einem Kollegen austauschen wollen, den Einsatzkräfte zum Baumhaus begleiteten. Man sprach offenbar miteinander, als der Mann aus einer Höhe von etwa 15 Metern durch mehrere Bretter einer Hängebrücke stürzte, die nach Angaben des Sprechers durchgebrochen waren. Die Brücke hatte zwei Baumhäuser miteinander verbunden.

In #beechtown kam es heute zu einem Unfall. Eine Person ist aus großer Höhe gestürzt und wurde schwer verletzt. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell. Weitere Infos folgen, wir bleiben dran #HambacherForst #Polizei #Aachen

Nach dem Unfall wurde die weitere Räumung des Waldstücks zunächst gestoppt. Polizei und Rettungskräfte konzentrierten sich ganz auf den Rettungseinsatz. Der Unfall habe sich nicht bei einem polizeilichen Zugriff ereignet, betonte der Polizeisprecher. Bei Twitter schrieben die Einsatzkräfte: „ Wir appellieren an alle Aktivisten: Bitte bringen Sie sich und andere nicht in Lebensgefahr.“

Die Waldbesetzer protestieren im Hambacher Forst gegen das Vorhaben von RWE, weite Teile des Forstes abzuholzen. Es soll dort Braunkohle gebaggert werden. Der Wald gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung. In bis zu 25 Metern Höhe haben Aktivisten Baumhäuser errichtet und halten den Wald damit seit sechs Jahren besetzt.

Am Mittwoch hatte die Polizei mit der Räumung der Baumhaus-Siedlungen „Cozytown“ und „Beechtown“ begonnen und dabei nach eigenen Angaben zwei Sitzblockaden am Morgen aufgelöst. Der Tag verlief bis zum Unfall sehr friedlich. Die Aktivisten, die ihre Baumhäuser verlassen mussten, ließen sich nach längerem Zureden darauf ein, sich mit den Beamten per Hebebühne nach unten bringen zu lassen.