Die Polizei will die umstrittene Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst an diesem Freitag fortsetzen. Mit einem Großaufgebot und umfangreicher Technik entfernten die Beamten am Donnerstag bis Einbruch der Dunkelheit vier Baumhäuser und mehrere Hindernisse. Auch danach waren zahlreiche Polizisten vor Ort, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Räumungsaktion gehe an diesem Freitag weiter, sagte ein Sprecher der Aachener Polizei. Bis zum frühen Morgen blieb die Lage ruhig.